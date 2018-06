Trânsito bate recorde de lentidão antes do jogo do Brasil

Empresas anteciparam saída dos funcionários e cidade registra novo horário de pico

A CET (Companhia de Engenharia de Tráfego) registrou recorde de trânsito na cidade de São Paulo uma hora antes do jogo do Brasil contra a Sérvia, na tarde desta quarta-feira (27).



De acordo com o órgão, o município chegou a 203 km de lentidão às 14h, o índice é pelo menos cinco vezes maior do que a média para o período.



O horário de pico adiantado aconteceu porque muitas empresas dispensaram os funcionários mais cedo para que pudessem assistir a partida.



Porém, devido ao trânsito, alguns torcedores acompanharam o início do jogo ainda no caminho de casa.