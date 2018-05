Trânsito: 24 linhas de ônibus foram alteradas

Também foram feitas interdições e inversão de sentido de ruas na região do Largo do Paissandu

A SPTrans alterou nesta quarta-feira (2) o itinerário de 24 linhas de ônibus que atendiam o Largo do Paissandu, no centro de São Paulo. A mudança aconteceu devido a interdição da área próxima ao desabamento do prédio, que aconteceu na madrugada de terça-feira (1º). Juntas, as linhas transportam cerca de 200 mil passageiros por dia.



As mudanças incluem a alteração no ponto final de dois ônibus que originalmente param no Largo do Paissandu e, agora, atenderão na rua Timbiras. Outras duas linhas irão até a Praça do Correio. Já a ligação com o Terminal Vila Nova Cachoeirinha será mantida no largo.



Os técnicos da SPTrans estarão nas imediações dos pontos de ônibus informando os usuários das linhas. Mas a lista completa das alterações podem ser acessadas neste site.



De acordo com a Secretaria de Mobilidade e Transportes, a previsão é que as alterações permaneçam vigentes por até 15 dias.



Trânsito



Também é feita uma operação especial para tentar garantir a fluidez no trânsito e permitir a circulação das linhas de ônibus municipais que atendem a região central.



Uma das mudanças feitas pela CET (Companhia de Engenharia de Tráfego) foi a inversão no sentido de direção da rua Capitão Salomão, permitindo que os veículos que estão na rua Conselheiro Crispiniano possam seguir na direção do Anhangabaú.



"A Engenharia de Campo da CET e os técnicos da SPTrans vão monitorar as interdições e orientar o tráfego na região, visando manter as condições de trânsito e preservar a segurança dos usuários da via", informou a secretaria em nota.



Desabamento



O edifício de 26 andares desabou após ser atingido por um incêndio na madrugada de terça-feira (1º). O prédio pertence ao Governo Federal e estava localizado na esquina entre a avenida Rio Branco e a rua Antônio de Godói, no centro de São Paulo.



Até a manhã desta quarta-feira (2) só havia a confirmação de uma pessoa desaparecida, Ricardo Oliveira Galvão Pinheiro, de 39 anos, que caiu com o desabamento, instantes antes de ser resgatado pelo Corpo de Bombeiros. Porém, outras 43 pessoas, cadastradas pela Prefeitura de São Paulo, como moradores do prédio, ainda não se apresentaram no local.



O local estava desativado há pelo menos 10 anos, mas chegou a abrigar a sede da Polícia Federal e o INSS (Instituto Nacional de Seguro Social). Atualmente, era uma ocupação irregular com mais de 200 moradores.



Interdições nas vias:



- Avenida Rio Branco x Avenida Ipiranga;



- Avenida São João x Rua Conselheiro Crispiniano;



- Largo do Paissandu;



- Avenida Ipiranga x Rua dos Andradas;



- Avenida Ipiranga x Rua do Boticário;