Trabalhadores da Sabesp aprovam greve para próxima terça-feira (15)

Uma nova rodada assembleia será realizada no dia 14 de maio, às 18h, na Sede do Sintaema, para ratificar e organizar a greve.



A reportagem entrou em contato com a Sabesp e aguarda um posicionamento.



Abastecimento não será afetado



A greve dos trabalhadores da Sabesp não afetará o abastecimento de água no Estado e casos de emergência serão atendidos devido aos plantões para serviços essenciais, portanto, a população não será prejudicada com o movimento grevista.

Os trabalhadores da Sabesp aprovaram greve para a próxima terça-feira (15). A deliberação, de acordo com o Sintaema (Sindicato dos Trabalhadores em água, esgoto, e meio ambiente do Estado de São Paulo), foi tomada em assembleia realizada na última quinta-feira (10).A categoria está em campanha salarial, com data-base em maio, e pede aumento real de 5%, reposição salarial e reajuste dos benefícios."A decisão se deu devido à posição da Sabesp que, depois de três rodadas de negociação não trouxe nenhum índice de reajuste salarial ou sobre os benefícios, além de querer rebaixar conquistas do acordo anterior, como a redução do pagamento das horas-extras de 100% para 50% e a redução na estabilidade no emprego, de 98% para 95% do efetivo", informou o sindicato em nota.