TJSP deverá analisar omissões no caso Carandiru

Passados 26 anos desde o incidente, 79 suspeitos foram à júri popular entre os 120 policiais denunciados. Os julgamentos foram divididos em cinco, um para cada pavilhão da unidade prisional. Pelo entendimento do STF, a análise do tribunal não foi suficiente para individualiar a responsabilidade de cada agente, apesar de reconhecer que houve excessos na abordagem.



O MPF criticou ainda o resultado da perícia no complexo, considerada inconclusiva. Os promotores visam investigar se o laudo foi manipulado, para dificultar a apuração.



"Todos os que tomaram parte das infrações – mortes em cada pavimento – devem responder por elas, pois contribuíram de modo efetivo e eficaz para a produção da ‘obra comum’, cada qual colaborando conscientemente com a conduta dos companheiros de tropa", diz o MPF no documento.



Na decisão, o ministro Paciornik concordou com os promotores entendendo que o TJSP rejeitou os embargos "sem sanar os vícios apontados" e deve ser realizado novo julgamento para esclarecer os pontos.

O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) deve analisar as omissões apontadas pelo Ministério Público Federal (MPF) no caso conhecido como o massacre do Carandiru. A decisão partiu do ministro Joel Ilan Pacionirk, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).A invasão policial ao Complexo Penitenciário do Carandiru, em 1992, resultou na morte de 111 presos após rebelião na unidade. O MPF ingressou pedido no STJ para que o TJSP apure pontos da investigação que não foram abordados de maneira efetiva. Os questionamentos foram destacados em embargos de declaração, que deve ser julgado pela segunda vez pelo tribunal. O objetivo é de identificar e punir os policiais militares responsáveis pelas execuções.