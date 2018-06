TJ-SP libera utilização de fogos de artifício em São Paulo

Às vésperas da Copa do Mundo da Rússia e em clima de festas juninas, a utilização de fogos de artifício no município de São Paulo foi liberada através de uma liminar concedida pelo TJ-SP (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo).



A decisão publicada pelo desembargador Dimas Borelli Thomaz liberou a utilização e soltura de fogos de artifício na cidade. O uso que havia sido proibido no fim de maio pelo prefeito Bruno Covas (PSDB) através de uma lei criada na Câmara dos Vereadores ainda esperava regulamentação da prefeitura.



A liminar foi concedida na última sexta-feira (8) depois do Sindiemg (Sindicato das Indústrias de Explosivos do Estado de Minas Gerais) propor uma ADI (Ação Direta de Inconstitucionalidade). A medida usa como justificativa que uma lei municipal não pode sobrepor uma estadual ou federal que já regulamenta o assunto.





No Brasil, o Decreto-Lei 4.238/42, permite em todo território nacional, a fabricação, o comércio e o uso de fogos de artifício.



A decisão do TJ-SP afirma que uma situação semelhante ocorreu no município de Tietê, no interior de São Paulo, quando a lei também precisou ser revista pela mesma razão.