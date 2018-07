TJ-SP libera governador de SP para discursar em eventos

11.07.2018 22:39

Márcio França (PSB) estava impedido por liminar concedida a pedido do ex-prefeito João Doria (PSDB), que vai disputar vaga no Palácio dos Bandeirantes

O TJ-SP (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo) liberou o governador do Estado, Márcio França (PSB), para discursar em eventos oficiais.



Ele estava impedido de fazer discursos por uma liminar, concedida ao ex-prefeito de São Paulo João Doria (PSDB), que vai disputar a vaga ao Palácio dos Bandeirantes em outubro. Doria e França serão rivais na eleição.



No agravo de instrumento, o relator do caso, Décio Notarangeli, aponta que o governador alega haver "existência de censura à liberdade de expressão do livre discurso e afronta ao dever de informação" na liminar concedida a Doria.



A liminar havia sido concedida no último dia 2 pela juíza Alessandra Barrea Laranjeiras, da 14ª Vara da Fazenda Pública de São Paulo, a pedido dos advogados Flávio Henrique Costa Pereira e Tony Chalita. O governador estava proibido de discursar em eventos "com cunho de promoção pessoal ou de sua vida política ou de eleições", sob pena de multa de R$ 5 mil por descumprimento.



"O que eu não posso falar é sobre eleição, sobre voto. Mas eu não posso ir assinar um convênio e me esconder com um saco de papelão na cabeça", disse França à época.



A alegação para a concessão da liminar foi que o governador teria contrariado "princípios da legalidade, moralidade e impessoalidade".