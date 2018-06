Justiça considera reformas de Doria na prefeitura inconstitucionais

O atual prefeito Bruno Covas (PSDB) informou que recorrerá da decisão no STF

O TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo) declarou que as reformas feitas nas secretarias municipais durante a gestão do ex-prefeito de São Paulo, João Doria (PSDB) são inconstitucionais.



Entre as reformas, estão a criação e extinção de cargos e secretarias da cidade. "Reputa-se inadmissível a inativação (extinção), por decreto, das Secretarias Municipais de Promoção da Igualdade Racial, de Relações Governamentais, de Licenciamento e de Políticas para as Mulheres", afirma o desembargador Sérgio Rui, no acórdão. Para os desembargadores, essas mudanças deveriam ser feitas por meio da lei.



O atual prefeito do município, Bruno Covas (PSDB), disse que enviará um projeto de lei sobre essas reformas. Ele possui 120 dias para regularizar a situação.



O ex-prefeito João Doria ainda não se pronunciou sobre o caso.