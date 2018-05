TJ-SP bloqueia bens de chefe de gabinete de Bruno Covas

Sérgio Avelleda, ex-secretário estadual de Transportes, foi condenado em caso de formação de cartel para obras da Linha 5 - Lilás, do Metrô

A juíza Simone Gomes Rodrigues Casoretti, da 9.ª Vara da Fazenda Pública de São Paulo, determinou o bloqueio de bens de Sérgio Avelleda, que é o chefe de gabinete do prefeito de São Paulo, Bruno Covas. Além dele, 12 empresas também estão envolvidas e tiveram os bens bloqueados pela decisão judicial.



Avelleda foi condenado por improbidade relacionada à formação de cartel para obras da Linha 5 - Lilás, do Metrô. Ele e as 12 empresas terão de ressarcir os cofres públicos em R$ 326 milhões.



O atual chefe de gabinete da prefeitura era secretário Estadual de Transportes, mas foi para o atual após a saída de João Doria, para disputar o governo do Estado. À época da licitação da linha, ele era presidente do Metrô.



Em nota, a prefeitura diz não ter havido bloqueio de bens, mas sim a determinação para incluir uma averbação sobre o processo pendente nas matrículas dos imóveis pertencentes aos acusados. "Cabe reafirmar que Sergio Avelleda é inocente e vai comprovar isso no processo. A linha 5 do Metrô beneficia 220 mil passageiros por dia e suas estações estão sendo entregues à população."