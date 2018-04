Tiroteio em ônibus deixa três mortos e quatro feridos em SP

Caso ocorreu na avenida Engenheiro Armando de Arruda Pereira, na zona sul

Um assalto dentro de um ônibus da empresa EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos) na avenida Engenheiro Armando de Arruda Pereira, na região do Jabaquara, zona sul, deixou três mortos e quatro feridos por volta das 16h desta quinta-feira (19).



Segundo a PM (Polícia Militar), três assaltantes entraram no veículo e anunciaram o assalto. Um policial de folga reagiu e atirou contra os criminosos, que revidaram. Um dos suspeitos morreu na hora e o policial, atingido na cabeça, morreu a caminho do hospital.



Uma outra vítima foi lalvejadada e levada ao hospital mas não resistiu aos ferimentos.



Segundo a assessoria da PM, uma passageira foi atingida na região do abdômen e o motorista ficou ferido pelos estilhaços.



O caso está no 26° Distrito Policial.