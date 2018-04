Teto de escola infantil desaba no interior de São Paulo

Primeiras informações são de que o teto do refeitório teria desmoronado

O teto da escola infantil Diomira Napoleone Paschoal, localizada no centro da cidade de Agudos, próximo a Bauru, no interior de São Paulo, desabou na manhã desta quarta-feira (18) deixando pelo menos 17 pessoas feridas, entre elas 13 crianças.



As vítimas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros e levadas para uma UPA (Unidade de Pronto Atendimento) da cidade.



As primeiras informações é de que o teto do refeitório teria desmoronado. A escola atende crianças com idade entre seis meses a 4 anos.



Repercussão



O presidente MIchel Temer (MDB) se manifestou pelo Twitter sobre o incidente e disse que "calamidades desta natureza não podem acontecer impunemente".