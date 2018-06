Terminal Cidade Tiradentes é o 1º a ganhar estação de bicicletas

Foi inaugurada nesta quinta-feira (7) a primeira estação de compartilhamento de bicicletas dentro de um terminal de ônibus, que permite ao ciclista levar a bike para casa. A Estação Bike vai funcionar no Terminal Cidade Tiradentes, na Zona Leste. O bicicletário do terminal continua gratuito para quem quer estacionar sua bike.



A iniciativa faz parte do Bike Sampa, projeto que integra o novo modelo do sistema de compartilhamento de bicicletas na cidade de São Paulo, lançado em 2017.





Os ciclistas poderão ficar com a bicicleta por até 12 horas consecutivas, contadas a partir do momento da retirada. Nas demais estações do Bike Sampa na cidade, os usuários podem fazer viagens ilimitadas de até 60 minutos, com intervalos de 15 minutos entre elas.



No Terminal Cidade Tiradentes haverá 140 vagas para bicicletas: 70 do programa Bike Sampa e 70 para ciclistas que já têm sua bike própria.