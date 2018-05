Terminais rodoviários de São Paulo registram até 48% menos viagens

Terminal rodoviário do Jabaquara foi o que registrou maior queda; menos afetada foi a rodoviária Tietê, com redução de 20% nas partidas

A greve dos caminhoneiros e a falta de combustível afetaram também as viagens nos terminais rodoviários de São Paulo. Segundo uma nota da Socicam, os terminais administrados pela empresa tiveram uma redução de até 48% no número de partidas, nesta sexta-feira (25), em comparação com uma sexta-feira comum.



Segundo a empresa, até a manhã desta sexta, na rodoviária da Barra Funda a queda foi de 40%, enquanto no terminal rodoviário Jabaquara houve 48% menos partidas em comparação a um dia normal.



O terminal rodoviário Tietê registrou uma redução de 20% nas partidas.