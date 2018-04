Termina nesta sexta inscrição para vestibular do 2º semestre

A aplicação da prova da primeira fase, com 90 questões de múltipla escolha, está prevista para o domingo, dia 13 de maio, nas cidades de Bauru, Campinas, Franca, Guaratinguetá, Ilha Solteira, Registro, São João da Boa Vista, São José do Rio Preto, São Paulo e Sorocaba.



O Vestibular Meio de Ano 2017 registrou 11.802 inscritos, sendo 4.063 treineiros. O curso mais disputado foi Engenharia de Produção, com 34,9 candidatos por vaga.



Já a seleção deste ano, o Sistema de Reserva de Vagas para a Educação Básica Pública (SRVEBP) garante um mínimo de 50% das vagas de cada curso para alunos que tenham feito todo o ensino médio em escola pública. No Vestibular 2017, a proporção de matriculados egressos de escolas públicas foi de 52,6%.

As inscrições para o vestibular do segundo semestre na Unesp (Universidade Estadual Paulista) terminam nesta sexta-feira (27). Os interessados devem se cadastrar no site da Fundação Vunesp , responsável pela seleção.A taxa de inscrição é de R$ 170. Os resultados dos pedidos de redução e isenção da taxa serão divulgados ainda nesta semana.Os cursos oferecidos pela Unesp neste exame são as Engenharias Agronômica (Ilha Solteira e Registro), Ambiental (Sorocaba), Aeronáutica (São João da Boa Vista), Civil (Ilha Solteira), de Controle e Automação (Sorocaba), de Produção (Bauru), Elétrica (Ilha Solteira) e Mecânica (Ilha Solteira). Estão disponíveis 40 vagas por opção.