Tempo vira em São Paulo no feriado

Desde o dia 14 de junho não chove de forma significativa em São Paulo. A previsão é que haja precipitações leves na segunda.

O final de semana prolongado pelo feriado da Revolução Constitucionalista de 1932, comemorado na próxima segunda-feira (9) no Estado de São Paulo, terá virada no tempo, de acordo com previsão dos meteorologistas do CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) de São Paulo.A estimativa é de que sábado (7) e domingo (8) sejam de dias secos com predomínio de sol. Os termômetros devem variar entre 14°C, na madrugada, e 28°C durante o dia. Entretanto, na segunda-feira (9) a temperatura cai e há previsão de chuvas. A mínima deve ser de 13°C (que devem ser registradas no período da noite) e máximas de 17°C."A massa de ar seco que ainda continua predominando em boa parte do Brasil mantém o final de semana com temperaturas acima da média, ausência de chuvas e com baixos índices de umidade relativa do ar durante as tardes. Isso muda na segunda-feira, quando uma frente fria traz chuvas e, após sua passagem, o frio", explicou o técnico em meteorologia do CGE, Adilson Nazário.