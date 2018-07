Temperaturas sobem no fim de semana

O sábado (14) a madrugada ainda deve ser fria com mínimas entre 10°C e 11°C, enquanto as máximas podem superar o 25°C. Já no domingo (15), o predomínio de sol favorece a elevação das temperaturas. Os termômetros devem variar entre mínimas de 12ºC e as máximas podem chegar a 27ºC.



Nesta sexta-feira (13) a formação de neblina fez o dia amanhecer com os termômetros na casa dos 9°C, mas na capital, estações meteorológicas chegaram a registrar 5,3°C na Capela do Socorro, zona sul, e 5,8°C em Perus, zona norte.

A sensação de frio deve diminuir e as temperaturas elevarem um pouco no fim de semana na Grande São Paulo. Entretanto, as mínimas não devem passar dos 13°C.De acordo com meteorologistas do GCE (Centro de Gerenciamento de Emergências) de São Paulo, a massa de ar polar vai perder força e as temperaturas entrarão em gradativa elevação nos próximos dias."O tempo segue seco e ensolarado, o que mantém os problemas com a qualidade do ar, baixos índices de umidade e elevado potencial para formação de incêndios florestais", informou em nota.