Temer é hostilizado ao visitar área atingida por incêndio

Presidente da República, Governador Márcio França e o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, estiveram no local

O presidente da República, Michel Temer (MDB), foi hostilizado na manhã desta terça-feira (1º) quando esteve na região do Largo do Paissandu, onde um prédio do Governo Federal pegou fogo e desabou na madrugada.



Temer já estava em São Paulo, onde passa o feriado do Dia do Trabalho, mas foi recebido no centro sob protesto e deixou o local poucos minutos depois. Ele afirmou que o Governo Federal prestará "assistência necessária" às famílias atingidas.



"Nós vamos providenciar assistência àqueles que foram vítimas. Eu não poderia deixar de vir aqui, sem embargo dessas manifestações, porque, afinal, eu estava em São Paulo, e ficaria muito mal eu não comparecer aqui para dar apoio aqueles que perderam suas casas", declarou à imprensa.



Sobre a reintegração de posse do prédio, Temer disse que não pediu a saída das famílias porque, são pessoas "muito pobres" e que é uma "situação um pouco difícil". Mas que "agora serão tomadas providências para dar assistência".



Outras autoridades



O governador do Estado, Márcio França (PSB), também esteve no local antes das 7h da manhã e afirmou que o desabamento era uma tragédia "prevista" devido às más condições do imóvel. Ele disse também que havia uma batalha judicial para tentar retirar as pessoas do local. que vivem nesse tipo de prédios. "Esse tipo de imóvel é inabitável. Ficar aqui é buscar um problema cada vez maior", disse.



O prefeito de São Paulo, Bruno Covas (PSDB), compareceu ao local do acidente e disse que a administração fez "o limite do que ela poderia fazer", que era cadastrar as famílias. "Não podemos obrigar a sair nem pedir a reintegração porque o prédio é da União", declarou Covas.