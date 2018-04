TCM lança site para monitorar gastos da Prefeitura

Qualquer cidadão pesquisar onde a administração municipal está gastando o dinheiro público

Um site lançado na tarde desta quinta-feira (12) pelo TCM (Tribunal de Contas do Município) permite a qualquer cidadão pesquisar onde a administração municipal está gastando o dinheiro público.



Chamada de Iris (Informações e relatórios de interesse social), a plataforma permite ao interessado acessar os dados orçamentários de todas as secretarias e autarquias, além de apresentar um painel diário com a síntese, em quantidade e valores, de todas as contratações do Município.



Um segundo painel exibe as contratações de valor mais elevas, acompanhadas de gráficos que ilustram a movimentação do dia. Além das informações relacionadas às principais contratações, os painéis trazem dados sobre licitações suspensas, e todas as contratações realizadas por emergência.



Durante discurso, o conselheiro presidente João Antonio disse que a iniciativa faz parte da meta do TCM de dar cada vez mais transparência aos processos da administração municipal.