Suspeito de matar o pai é preso em São Paulo

Crime aconteceu em apartamento de bairro nobre da cidade

Um homem suspeito de matar o pai, de 78 anos, dentro do apartamento da família, no bairro Vila Nova Conceição, na zona sul de São Paulo, foi preso na manhã desta segunda-feira (6).



O crime teria acontecido na noite de sábado (4). De acordo com a polícia, o homem de 42 anos, que não teve a identidade revelada, confessou o assassinato dizendo que "ouviu vozes muito fortes na sua cabeça dizendo para matá-lo".



A Polícia Militar foi acionada por volta da 1h. O apartamento não tinha sinais de arrombamento e o corpo do homem foi encontrado com duas facadas próximo ao sofá do imóvel.



No boletim de ocorrência do caso consta que o filho saiu com o carro de madrugada. Porém, ele não tinha o costume de dirigir já que faz uso de medicamentos para "enfermidade psiquiátrica".



O caso será investigado pelo 14º Distrito Policial, em Pinheiros, na zona oeste.