Surto de conjuntivite cresce 769% em São Paulo

O sistema considera surto quando são registrados três ou mais casos da doença na mesma instituição

De janeiro até o dia 19 de maio, a capital paulista registrou aumento dos 769% no número de surtos de conjuntivite. Segundo a Covisa (Coordenadoria de Vigilância em Saúde), foram notificados 200 surtos de conjuntivite, com 804 casos. No mesmo período em 2017, foram 26 surtos com 102 casos.



No ano todo, foram 101 surtos e 366 casos. Em 2016, as notificações de surtos chegaram a 114, totalizando 353 casos.

A pasta esclarece que apenas os surtos (dois ou mais casos associados no tempo e espaço) de conjuntivite são de notificação compulsória.



"Cabe ressaltar que, apesar do aumento no número de casos e surtos da doença em 2018, a Covisa observou que, nas últimas semanas, houve uma queda significativa no quantitativo" afirma a coordenadoria, em nota.



As conjuntivites virais são responsáveis pela maioria dos surtos e epidemias.



Os sintomas mais comuns da doença são os olhos avermelhados, lacrimejamento, pálpebras inchadas e avermelhadas, secreção esbranquiçada em pouca quantidade e sensação de areia nos olhos. A duração é de aproximadamente 15 dias.



A transmissão ocorre de pessoa a pessoa e de forma indireta por meio de objetos contaminados (equipamentos oftálmicos, toalhas, travesseiros, lenços, maquiagem e copos, por exemplo.



O vírus dissemina-se rapidamente em ambiente fechado, como escolas, creches, escritórios, presídios, fábricas, centros de acolhidas e outros.