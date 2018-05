Supermercados pedem ajuda ao governo de São Paulo

A Apas (Associação Paulista de Supermercados) se reuniu nesta terça-feira (29) com o governo estadual para pedir a liberação imediata dos alimentos parados nas rodovias."Isso não é uma situação normal mas pra essa situação de crise o governo do estado vai priorizar os alimentos que são levados para o supermercado já que nós estamos entrando num período de compra de pagamento" disse o superintendente da Apas, Carlos Corrêa.Segundo estimativa do Ceagesp, entreposto comercial da capital, em uma semana, cerca de 30 mil toneladas de alimentos deixaram de ser comercializadas.