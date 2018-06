Subestação da Eletropaulo está prevista para novembro

Equipamento prevê atingir cerca de 1 milhão de pessoas da região da Vila Mariana

A construção da subestação da AES Eletropaulo está prevista para ser concluída em novembro deste ano. O equipamento deve atender cerca de 1 milhão de pessoas em nove bairros da região da Vila Mariana, na zona sul de São Paulo.



De acordo com a concessionária, a subestação está atualmente com 41% das obras prontas e deverá contribuir para a diminuição do número de interrupções do fornecimento de energia.



"No momento estão sendo realizadas as obras civis para conclusão da edificação de abrigo dos transformadores e do sistema de captação e armazenamento de óleo desses equipamentos", informou a Eletropaulo em nota.



Corte de árvores



Para execução do projeto será necessária a supressão de 122 árvores exóticas. A retirada foi autorizada pela Secretaria do Verde e do Meio Ambiente por meio de um TCA (Termo de Compensação Ambiental).



"O termo determina a preservação de 272 exemplares arbóreos e plantio interno de 205 mudas de espécies nativas, acompanhadas dos respectivos tutores, que as auxiliam a crescer de maneira correta", declarou a Prefeitura Regional de Vila Mariana.