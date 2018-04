STF invalida decisão que inocentou PMs no massacre do Carandiru

Para Paciornik, os desembargadores do TJ não analisaram os questionamentos do MP. Porém, ainda não há previsão de quando o julgamento deve ser realizado.



Em setembro de 2016, os três desembargadores da 4ª Câmara Criminal do Tribunal, responsáveis pelo recurso da defesa dos réus entenderam que não há elementos para mostrar quais foram os crimes cometidos por cada um dos agentes e anulou os quatro julgamentos que condenaram os policiais militares.



Caso



No dia 2 de outubro de 1992, a Polícia Militar de São Paulo matou 111 presos em operação para controlar uma rebelião na Casa de Detenção de São Paulo, conhecido como Carandiru. O presídio inaugurado em 1920 na zona norte da capital chegou a abrigar 8 mil detentos no período de maior lotação. A unidade foi desativada e parcialmente demolida em 2002.

O Superior Tribunal de Justiça, em Brasília, invalidou a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP), de 2016, que tinha anulado a condenação de policiais militares pelos assassinatos de presos no massacre do Carandiru, em São Paulo.O ministro Joel Ilan Paciornik atendeu pedido do Ministério Público Federal e do Ministério Publico de São Paulo e determinou que o Tribunal paulista refaça o julgamento de setembro de 2016, que anulou a condenação de 74 policiais pelos assassinatos de 77 presos.