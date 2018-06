STF arquiva ação contra Capez em caso da merenda

Os ministros Dias Toffoli e Ricardo Lewandowski acompanharam o voto de Mendes. Já Edson Fachin votou contra o arquivamento por entender que não há nenhuma ilegalidade no processo de Capez que justifique o arquivamento antes da sentença. O ministro Celso de Mello não participou da sessão.



A acusação do Ministério Público apontava que Capez teria recebido propina de uma cooperativa fornecedora de suco de laranja para escolas estaduais de São Paulo e usou o dinheiro para as despesas de sua campanha à Assembleia Legislativa em 2014.



A chamada operação "Alba Branca", que ficou conhecida como máfia da merenda, foi deflagrada em janeiro de 2016. De acordo com o Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado), as fraudes feitas entre 2013 e 2015, somaram R$ 7 milhões, sendo R$ 700 mil destinados ao pagamento de propina e comissões ilícitas.



O advogado de defesa de Fernando Capez, Alberto Toron, disse que todas as testemunhas negaram interferência do deputado na licitação, que a cooperativa sequer venceu a concorrência para o fornecimento de sucos, e que o tucano "se viu envolvido nisso por pura perseguição".

A segunda turma do STF (Supremo Tribunal Federal) arquivou nesta terça-feira (26) a ação penal aberta pela Justiça de São Paulo contra o deputado estadual Fernando Capez (PSDB) por suposto envolvimento na chamada "máfia da merenda".O relator do recurso, o ministro Gilmar Mendes, votou à favor do deputado por entender que as provas e depoimentos colhidos na investigação, realizada pela polícia de São Paulo, não são suficientes para autorizar a abertura do processo criminal.O caso chegou ao Supremo por meio de um recurso protocolado pela defesa de Fernando Capez, contestando decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, que aceitou no mês passado a denúncia contra o deputado.