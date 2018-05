SP vacina 17,5% da meta de cobertura contra a gripe

Vacina está disponível nos postos de saúde da capital até 1º de junho

O município de São Paulo vacinou 17,5% da meta de cobertura nas duas semanas da campanha contra a gripe, que iniciou dia 23 de abril. Essa porcentagem representa 467 mil das 2,3 milhões de pessoas que compõem os grupos prioritários que a ação pretende atingir. A vacinação vai até o dia 1º de junho.



Atualmente já podem receber a dose os profissionais de saúde, população com 60 anos de idade ou mais, população indígena, crianças entre 6 meses e menores de 5 anos de idade, gestantes e puérperas (mulheres que estão no período de até 45 dias após o parto).



Os grupos prioritários são definidos levando-se em consideração os que possuem maior probabilidade de desenvolver quadros mais graves das doenças respiratórias.



A partir da próxima quarta-feira (9), também serão incluídos os professores, pessoas com doenças crônicas (cardiopatias, diabetes, imunodeprimidos) e outras comorbidades. A faixa prioritária inclui pessoas que vivem com o HIV.



"O HIV atinge o sistema imunológico da pessoa que vive com o vírus, prejudicando a resistência a uma infecção ou doença. A vacina vem para reforçar a proteção", afirmou Robinson Fernandes de Camargo, coordenador de assistência do Programa Municipal de DST/Aids de São Paulo.



A dose, que protege contra três subtipos do vírus da gripe (H1N1, H3N2 e Influenza B) está disponível em todas as unidades de saúde do município, o que inclui o Serviço de Assistência Especializada (SAE) em DSTs/Aids.



Para se imunizar, é importante levar a carteirinha de vacinação e, nos casos de pessoas com doenças crônicas, apresentar prescrição médica ou a receita da medicação que faz uso com data dos últimos seis meses.



Neste sábado (5), a vacinação ocorre nas unidades que estarão em plantão e são as mesmas que também vão aplicar a dose contra febre amarela. A lista está disponível neste link.



A dose contra a Influenza é contraindicada para pessoas que já tiveram alergia grave em doses anteriores ou a algum componente da vacina. Pessoas com febre alta também devem procurar orientação médica antes de se vacinar.



Público Alvo e cobertura até o momento





Pessoas com 60 anos ou mais: 1.352.785 - vacinados 28,3%

Profissionais da área da saúde: 465.037 - vacinados 15,2%

Indígenas: 1.550 - vacinados 22,6%

Crianças entre 6 meses e 5 anos de idade: 675.626 - vacinados 0,6%

Gestantes: 125.421 - vacinados 2,1%

Puérperas (mulheres que estão no período de até 45 dias após o parto): 20.622 - vacinados 3%