SP registra aumento de mortes violentas de causas não identificadas

O Estado de São Paulo registrou aumento no número de mortes violentas de causas não identificadas. Segundo último levantamento do Atlas da Violência, divulgado nesta terça-feira (5) pelo Governo Federal, a taxa por 100 mil habitantes atingiu 5,1 em território paulista em 2016, nível considerado "preocupante" pelo Ipea (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada).

As mortes violentas com causa indeterminada são assim classificadas quando o óbito ocorre por causa não natural ou quando policiais e peritos não conseguem informar o motivo do óbito.

Quando analisada a proporção de mortes violentas de causas não identificadas em relação ao total de mortes violentas, São Paulo é o terceiro estado em pior situação, com índice de 10,2% em 2016. Segundo o Atlas, nos países desenvolvidos, geralmente, o índice representa um resíduo inferior a 2% do total de mortes por causas externas.

"O índice assumiu patamares elevados, o que implica dizer que, provavelmente, os registros oficiais de homicídios nesses estados estejam subestimados" afirma o documento.



A Secretaria de Segurança afirma em nota que, para dar transparência aos seus dados, publica mensalmente as estatísticas criminais e todos os dados básicos dos boletins de morte violenta de causa externa em seu site, além de realizar auditoria dos dados, por meio da Resolução SSP - 99 de 2016. (Leia nota na íntegra no final da matéria).

Homicídios

O estudo de 2016 mostra ainda que São Paulo registrou a menor taxa de homicídio do país, com redução de 46,7% no número de mortes entre 2006 e 2016. Se no primeiro ano foram 8.377 assassinatos, em 2016, o estado teve 4.870 casos do tipo. Já entre 2015 e 2016, houve redução de 11%.

"O homicídio é um problema complexo que tem uma resposta complexa e, portanto, a sua redução não tem uma única causa. Só um conjunto de iniciativas ajuda a explicar essa queda tão grande e tão rápida. O envelhecimento da população e o controle de armas de fogo, no entanto, são componentes dessa cesta de respostas" afirma Ivan Marques, diretor executivo do Instituto Sou da Paz.

O pesquisador elenca ainda como resposta o investimento em investigação de crimes de homicídios no Estado e o combate à impunidade. "Houve uma estruturação da Polícia Civil contra grupos de extermínio e uma reestruturação dos departamentos de policias territoriais. Cada distrito policial tem uma equipe que pode investigar o homicídio, o que é importante a médio e a longo prazo para coibir novos crimes" completa Ivan.

O Ipea coloca também como hipótese para a redução de homicídios o monopólio do Primeiro Comando da Capital (PCC) no estado. "Quando o tribunal da facção criminosa passou a controlar o uso da violência letal, teria gerado efeitos locais sobre a diminuição de homicídios em algumas comunidades" afirma o relatório.

Para o diretor do Sou da Paz, essa é sim uma das possibilidades que podem interferir nas estatísticas. "A gente percebe que onde há concorrência do crime organizado no comércio da droga, assemelha muito a uma disputa de guerra e isso se dá de maneira violência", completa Ivan.