SP registra a tarde mais fria do ano com 14,3°C

Bairro com a menor temperatura foi Parelheiros, na zona sul

A cidade de São Paulo registrou a tarde mais fria do ano, ontem com 14,3°C, de acordo com o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências) da capital.



Anterior a este dado, a máxima mais baixa na cidade foi no dia 16 de junho, com 15,8°C.

O bairro com a menor temperatura foi Parelheiros, na zona sul, que registrou durante a tarde, temperatura máxima 12,4°C.



"A combinação de ar polar, ventos do sul e ausência do sol, favoreceu a acentuada queda de temperatura. Em 24 horas a máxima caiu 11°C", informou o centro.



Para esta quarta-feira (11), a previsão é de que o sol apareça entre nuvens, mas a presença do ar frio mantém as temperaturas baixas. Não há previsão de chuva. Mínima de 9°C e máxima de 16°C.

Já na quinta-feira (12) diminui a sensação de frio e os termômetros oscilam entre 7°C ao amanhecer e 18°C no meio da tarde.