SP lança campanha de políticas para animais domésticos

Programa incentivará realização de feiras de adoção, campanhas educativas e de castração e microchipagem

O governo estadual lançou nesta segunda-feira, 18, o programa Pet São Paulo, de apoio a municípios em ações e políticas públicas voltadas para animais domésticos – cães e gatos. A ação cria ainda a Subsecretaria de Defesa dos Animais (vinculada a Casa Militar do Estado), que vai coordenar o Sieda (Sistema Estadual de Defesa dos Animais).



O programa incentivará os municípios a realizar feiras de adoção, capacitações e campanhas educativas sobre guarda responsável de cães e gatos, e a firmar convênios para apoio a castração e microchipagem.



"As pessoas que acreditam que os cães são parte da sociedade vão ter agora com esse programa o aval de que são mesmo. Eles têm direitos", comentou o apresentador de TV Alexandre Rossi, após participação no evento com seus famosos pets, Estopinha e Barthô.



"Quando a sociedade começa a ter muita gente fazendo isso, é porque está na hora do governo reconhecer de maneira institucional (...) Tudo o que tem na defesa civil vai ter na defesa animal", disse o governador Márcio França (PSB), no lançamento da campanha.