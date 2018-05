Sobe para 4 o número de pessoas desaparecidas no desabamento

Homem afirmou que a ex-mulher e dois filhos dela estavam no prédio antes do incêndio

O número de pessoas desaparecidas no desabamento do prédio no Largo do Paissandu, no centro de São Paulo, aumentou de um para quatro na tarde desta quarta-feira (2). A atualização aconteceu após um homem procurar os bombeiros e afirmar que a ex-mulher e os dois filhos dela estavam no edifício antes do incêndio que causou o colapso.



Os novos casos já haviam sido notificados na noite do acidente, mas depois, sem novas informações, o Corpo de Bombeiros passou a trabalhar oficialmente apenas com o caso de Ricardo Oliveira Galvão Pinheiro, de 39 anos, que caiu com o desabamento, instantes antes de ser resgatado pelos bombeiros.



Na tarde desta quarta, o vendedor Antônio Ribeiro Francisco, de 42 anos, disse que busca informações sobre a ex-mulher, Selma Almeida da Silva, e os dois gêmeos filhos dela de nove anos, que moram no oitavo andar do prédio.



Francisco disse que, por meio de aplicativo de celular, viu que a última vez que ela acessou a internet foi à 1h38, e Selma não atende mais as ligações dele.



Além dos quatro casos, cerca de 40 pessoas, das 320 cadastradas como moradoras do prédio pela Prefeitura de São Paulo, não se apresentaram no local do acidente. Porém, os bombeiros afirmam que essas pessoas podem ter se mudado do prédio antes do acidente.



Ao todo, 49 moradores do prédio e que estavam no cadastro da Prefeitura ainda não foram localizados após o desabamento. Não se sabe se eles estavam ou não no edifício durante o acidente.



Desabamento



O edifício de 26 andares desabou após ser atingido por um incêndio na madrugada de terça-feira (1º). O prédio pertence ao Governo Federal e estava localizado na esquina entre a avenida Rio Branco e a rua Antônio de Godói, no centro de São Paulo.



O local estava desativado há pelo menos 10 anos, mas chegou a abrigar a sede da Polícia Federal e o INSS (Instituto Nacional de Seguro Social). Atualmente, era uma ocupação irregular com mais de 300 moradores.