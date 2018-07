Sistema único para doação de medula óssea vira lei

Dentre as regras do sistema está a proibição da comercialização de qualquer etapa do processo e a disponibilização de informações ao doador e ao receptor sobre todos os procedimentos.



"Com isso, cria-se um cadastro muito mais abrangente, o que aumenta a perspectiva de encontrar um doador compatível com o paciente", afirmou o deputado Fernando Cury (PPS), autor do projeto.



Atualmente, o trabalho é realizado pela Associação da Medula Óssea do Estado de São Paulo (AMEO), que é uma Oscip (Organização da Sociedade Civil de Interesse Público) que conta com o apoio da Santa Casa de São Paulo.



Doadores



A doação pode ser feita por qualquer pessoa com idade entre 18 e 55 anos e boa saúde. O procedimento prevê a retirada do material do interior de ossos da bacia, por meio de punções, sob efeito de anestesia.



Atualmente, o Estado de São Paulo conta com mais de 1 milhão de cadastros de doadores.

