Sistema São Lourenço é inaugurado na Grande São Paulo

Novo reservatório irá abastecer oito cidades na região

Foi inaugurado nesta terça-feira (3) um novo sistema de abastecimento de água na Grande São Paulo. Segundo o governo do Estado, o Sistema São Lourenço é o quarto em capacidade hídrica, atrás do Cantareira, Guarapiranga e Alto Tietê.



O São Lourenço traz água da represa Cachoeira do França, em Ibiúna (70 km de São Paulo) através de tubulações, até a nova estação de tratamento, em Vargem Grande Paulista, de onde será redistribuída para a Região Metropolitana.



No mês passado, no entanto, moradores da região da Cachoeira do França afirmaram que o nível da represa estava abaixo do normal.



A água do reservatório abastecerá moradores de Barueri, Carapicuíba, Cotia, Itapevi, Jandira, Osasco, Santana de Parnaíba, Vargem Grande Paulista.



Hoje, essas cidades são atendidas pelos sistemas Cantareira, Alto Cotia ou Baixo Cotia.



O Sistema Produtor São Lourenço foi construído por uma PPP (parceria público-privada) e teve custo de R$ 555 milhões.