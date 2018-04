Sistema Cantareira tem queda e opera com 51,2% da capacidade

O nível de água do Cantareira recuou nesta segunda-feira (30) em comparação com o dia anterior. Devido a falta de chuva, o sistema operava nesta manhã com 51,2% da sua capacidade, segundo informações da Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo).





No mesmo dia do ano passado, o sistema operava com 65,2 % do total. No domingo (29), o índice de água registrado pela Sabesp foi de 51,3%.