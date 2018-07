Sistema Cantareira registra menor nível desde maio

Reservatório opera com 41,9% da capacidade e se aproxima de 'estado de alerta'

O nível de água do Sistema Cantareira – conjunto de represas que é o principal responsável pelo abastecimento da Grande São Paulo - é o menor desde maio. Segundo a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp), neste domingo (15), o reservatório opera com 41,9% de sua capacidade. Em 14 de maio, o nível estava em 48,8%.



O nível atual é considerado pelos órgãos reguladores como "estado de atenção", e se aproxima do "estado de alerta", acionado quando o patamar fica abaixo dos 40%.



O Sistema Cantareira chegou a atender 9 milhões de pessoas só na região metropolitana de São Paulo, mas abastece 7,4 milhões desde que a crise hídrica atingiu o estado em 2014 e 2015. Nesse período, o nível de água do reservatório caiu abaixo de zero, sendo necessário retirar água do volume morto.



Queda no volume



Nas últimas 24 horas, apenas dois dos seis sistemas do estado registraram alta de volume: Alto Cotia e Rio Grande, que operam com 63,9% e 76,4%, respectivamente. Porém, apenas o Cantareira funciona com menos da metade de seu potencial.