Sistema Cantareira opera com menos da metade de sua capacidade

Manancial que abastece maior parte de São Paulo enfrentou seca entre 2014 e 2016

Responsável pelo abastecimento de água de mais de sete milhões de pessoas na Grande São Paulo, o Sistema Cantareira registra nesta terça-eira (8) menos da metade da sua capacidade. Segundo a Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo), o manancial opera com 49,8% do potencial.



No mesmo período do ano passado, o índice era de 65,8%. A média de chuva para o mês de maio é de 78 mm - até agora, choveu apenas 0,1 mm. Apesar do número, o sistema opera com quantidade superior se comparado com o período de crise hídrica que afetou o Estado entre 2014 e 2016. Para se ter uma ideia, no dia oito de maio de 2016, o reservatório apresentava 35,9% da sua capacidade.



Em nota, a Sabesp afirma que possui um sistema mais robusto do que o da época de crise. "Nos últimos dois meses, a empresa inaugurou duas grandes obras que ampliam a segurança hídrica da Região Metropolitana de São Paulo: a interligação Jaguari-Atibainha, que permite transferir água entre duas bacias distintas conforme a necessidade e que, no sentido do Cantareira, pode enviar até 162 bilhões de litros de água por ano – volume equivalente a uma represa Guarapiranga cheia; e o Sistema São Lourenço, que amplia a oferta de água tratada em até 6.400 litros de água potável por segundo atendendo uma área que antes era abastecida principalmente pelo Cantareira" conclui.



Seis sistemas fornecem água para as cidades do Estado. Veja os índices nesta terça-feira:



Alto Tietê: 62,3% da capacidade

Guarapiranga: 86,7% da capacidade

Alto Cotia: 86,1% da capacidade

Rio Grande: 86,3% da capacidade

Rio Claro: 99,9% da capacidade