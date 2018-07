Sem-tetos serão retirados do Largo do Paissandú

"O objetivo é tentar mediar a saída voluntária dessas pessoas, atraídas pelas doações e pela expectativa de que a presença no largo gere atendimento habitacional", afirma a prefeitura.



Na semana passada, foram contabilizadas 15 famílias e 22 pessoas solteiras no local. A Prefeitura de São Paulo afirma que oferece os serviços dos centros de acolhida "com vagas adequadas ao perfil familiar".

A população acampada no Largo do Paissandú, centro, deve ser retiradas do local até o dia 10 de agosto, disse a prefeitura municipal. A região passou a ser ocupada por diversas famílias após o desabamento do edifício Wilton Paes de Almeida.O prédio de 26 andares, pertencente ao Governo Federal, pegou fogo após um curto-circuito no quinto andar e desabou logo em seguida, durante a madrugada do dia primeiro de maio. Sete pessoas morreram e dois estão desaparecidos na região entre a avenida Rio Branco e a rua Antônio de Godói.Desde o acidente, as famílias passaram a ocupar a praça, que virou ponto de doação. Três meses depois, porém, o fluxo de pessoas e de doações diminuiu e a maioria das pessoas acampadas no local não moravam no prédio que desabou.