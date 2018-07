Secretaria de Saúde nega surto de sarampo em São Paulo

Campanha de vacinação contra a doença será realizada de 6 a 24 de agosto

A Coordenação de Vigilância em Saúde de São Paulo informou nesta quarta-feira (4) que, até o momento, não há surto ou caso confirmado de sarampo na capital. O tema voltou a pauta após o Brasil registra a circulação do vírus desde fevereiro deste ano.



Os estados com incidência da doença foram Roraima e Amazonas. O sarampo possui vigilância desde 1999. A doença precisa ter notificação obrigatória em até 24 horas após o atendimento.



"Cabe esclarecer também que não são fornecidas informações sobre casos pontuais em investigação por questões de sigilo médico", informou em nota a Secretaria de Saúde da cidade.



Em caso de confirmação, é realizada ampliação da vacinação denominada Operação Limpeza, que implica na busca exaustiva de todas as pessoas não vacinadas ou com vacinação incompleta.



A Campanha de Vacinação contra a poliomielite e o sarampo será realizada no município de São Paulo no período de 6 a 24 de agosto.