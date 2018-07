São Paulo volta a restringir circulação de caminhões de combustíveis

A Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes de São Paulo voltou nesta segunda-feira (30) a restringir a circulação de caminhões que transportam combustíveis e derivados nas vias da capital.Em maio, uma portaria da administração havia liberado o tráfego desses veículos por até 60 dias para garantir a normalização do abastecimento de combustíveis na cidade, durante a greve dos caminhoneiros.Conforme regulamentação vigente, esses veículos não podem circular na capital das 5h às 10h e das 16h às 21h, no centro expandido e em vias como as marginais Tietê e Pinheiros; av. dos Bandeirantes, e o Complexo Viário Maria Maluf.Os caminhões que transitarem fora do horário permitido podem receber multa de R$ 130,16.