São Paulo vai suspender estado de emergência

Reabastecimento de combustível começa a ser normalizado e serviços voltam a ser oferecidos

O prefeito de São Paulo, Bruno Covas, anunciou nesta quarta-feira (30) que irá suspender o estado de emergência da cidade. São Paulo ficou seis dias sob estado de emergência, e a decisão da suspensão será publicada no Diário Oficial de quinta.



Covas também informou que sexta-feira (1) será declarado ponto facultativo, para que a Prefeitura possa se organizar melhor para a próxima semana.



Os ônibus circulam ainda nesta quarta com 71% da frota. Até o momento há combustível estocado para abastecer a frota até sexta-feira (1), mas a Prefeitura informou que fará uma nova aquisição para permitir o abastecimento até segunda-feira (4).



Na área de Saúde, as cirurgia eletivas que haviam sido suspensas na semana passada voltarão a ser realizadas a partir desta quarta (30).



Segundo o prefeito Bruno Covas, a expectativa para a área de Educação é de que até sexta (1) seja normalizado o fornecimento de alimentos perecíveis para a merenda escolar.



O presidente da Sincopetro (Sindicato do Comércio Varejista de Derivados do Petróleo do Estado São Paulo), José Alberto Paiva Gouveia, afirmou em entrevista à rádio Eldorado, na manhã desta quarta-feira (30), que o reabastecimento da capital será feito em ritmo acelerado para que a situação esteja normalizada entre segunda (4) e terça (5).



Segundo a Sincopetro, 12% dos postos da Grande São Paulo têm combustível. As filas já têm diminuído de cerca de 4 horas para menos de uma hora de espera.



Paiva Gouveia afirmou ainda que a greve dos petroleiros, anunciada nesta quarta, não deve interferir no reabastecimento, porque há estoque. No entanto, se a paralisação durar mais do que o previsto (72 horas), poderá haver novamente impacto no abastecimento.