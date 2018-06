São Paulo usará prédio de escola para ampliar Pinacoteca

A Pinacoteca é o museu mais antigo de São Paulo, com acervo de 10 mil obras, com ênfase em produções de artes visuais brasileiras do século XIX. O museu está instalado no edifício Liceu de Artes e Ofício, projetado no final do século XIX.

A Pinacoteca de São Paulo terá um novo museu. As secretarias estaduais de Educação e de Cultura assinaram nesta semana um termo de cessão de uso do complexo arquitetônico do Colégio Prudente de Moraes, localizado ao lado do Parque da Luz, no centro, para abrigar a Pina Contemporânea.O prédio abrigada uma escola estadual até 2015, quando foi desativada. Esta será a terceira unidade do museu que já conta com o edifício principal, uma construção de 1900, batizada de Pina Luz e outro chamado de Pina Estação.O novo prédio deverá abrigar mais de 3 mil obras de arte que ficam guardadas no acervo e são expostas somente em algumas mostras. De acordo com o governo estadual, entre os artistas do novo espaço estarão Tunga, Cildo Meirelles e Waltercio Caldas.