São Paulo terá sexta-feira sem carro amanhã

Na próxima sexta-feira (11), das 6h às 18h, está proibido o tráfego de veículos em algumas vias do centro da capital como parte das ações do Maio Amarelo, que visa conscientizar a população sobre a utilização de automóveis. Normalmente, o programa ocorre toda última sexta-feira do mês em São Paulo mas, durante o mês de maio, a ação ocorrerá todas as semanas.



A Sexta-feira sem Carro busca estimular o transporte coletivo e as pequenas viagens a pé ou de bicicleta. A região central foi escolhida pela prefeitura por possuir opção de transporte público, como estações de metrô e diferentes linhas de ônibus.



As vias que estarão fechadas são: rua Boa Vista, Ladeira Porto Geral, Largo de São Bento, rua Líbero Badaró, Viaduto do Chá e um trecho da Rua Florêncio de Abreu (entre a Ladeira da Constituição e a Rua Boa Vista).



Na semana passada, a Sexta-feira sem Carro foi cancelada para dar mobilidade na região do Largo do Paissandú, onde equipes de resgate trabalhavam no edifício Wilton Paes de Almeida, que desmoronou após pegar fogo no dia primeiro de maio.