São Paulo terá ‘Pokémon Go’ de atividades culturais

Alunos de escolas públicas podem trocar moedas virtuais por cursos profissionalizantes e intercâmbio na Austrália

O fenômeno "Pokémon Go" levou milhares de pessoas às ruas de São Paulo aliando cultura pop e realidade aumentada. Partindo da mesma matriz tecnológica, o PROACOINS, que terá lançamento oficial na Virada Cultural, no próximo sábado (19), utiliza o jogo do Pikachu como inspiração, mas se estrutura em um diferencial: o de ampliar a visão dos jovens sobre a cultura presente na capital paulista.



No game, já disponível para download gratuito, o jogador realiza missões envolvendo toda a rede cultural da cidade, de museus a bibliotecas e monumentos na rua, em troca de moedas, chamadas de procoins. Enquanto para a população geral essa remuneração servirá para aprimorar o avatar, para os estudantes de escolas públicas, ele servirá para a troca de prêmios reais.



"O jogo é uma grande plataforma colaborativa. Nós mapeamos todos os pontos de educação e cultura da cidade, todos os teatros, monumentos, bibliotecas, até aquele busto escondido em uma região quase não frequentada. Quando você anda pela cidade, o app identifica esses aparelhos culturais. Por exemplo: Se eu entro na Catedral da Sé, no centro, o game identifica e, pela câmera, abre uma ilha onde estão as missões a serem realizadas naquele lugar" afirma Rodrigo Dib, idealizador do projeto e diretor do Instituto PROA, organização sem fins lucrativos que realiza formação educacional de estudantes de baixa renda.

Ao ser iniciado, o jogo revela três informações sobre o espaço cultural onde o jogador está inserido. A partir daí é necessário desbravar o local para completar as tarefas. Durante o próximo final de semana, o app disponibilizará toda a programação da Virada Cultural. Ao chegar em determinado palco, informações e missões especiais serão abertas.

Todo o acesso a informação é possível graças a maior base colaborativa cultural já feita na cidade, criada em parceria do Proa com a Secretaria de Cultura, a multinacional Oracle, além de voluntários de universidades como USP (Universidade de São Paulo) e PUC (Pontifícia Universidade Católica).

"O grande objetivo do projeto é fomentar cultura em todas as pontas. É uma base colaborativa, é um projeto que envolve todas as vertentes, de tecnologia a cultura, em um movimento de colaboração em torno de uma causa" diz Rodrigo Dib.

Escolas Públicas

Os estudantes de escolas públicas que participarem do jogo poderão trocar as moedas recebidas ao completar missões por prêmios reais. Para isso há uma loja virtual dentro do aplicativo com oferta de ingressos de cinema e teatro, cursos profissionalizantes e até intercâmbio para a Austrália.

Segundo Rodrigo Dib, todos os prêmios são doados por parceiros da ONG. "Criamos o PROACOINS para incentivas os jovens a terem experiências culturais e educacionais e estimulá-los a conhecer a cidade e a história por trás de monumentos, museus e espaços culturais, ao mesmo tempo em que eles conquistam pontos para terem acesso a itens que vão colaborar para o seu futuro profissional" finaliza o diretor.