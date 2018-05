São Paulo terá menos ônibus nas ruas e suspensão de rodízio

Medida faz parte de um plano de contingência anunciado nesta quarta-feira (23) pela prefeitura

A frota de ônibus que circula pela capital diminuirá em 40% a partir da próxima quinta-feira (24) devido a falta de combustível. A medida faz parte de um plano de contingência anunciado pela prefeitura por conta da greve dos caminhoneiros, que impede a chegada de diesel e gasolina nos postos da cidade. Além da redução, o rodízio está suspenso.



Segundo a administração municipal, a frota que realiza a coleta de lixo na cidade não será afetada por enquanto, mas se a greve persistir, o serviço pode ficar comprometido a partir da sexta-feira (25).



A SPTrans, autarquia que administra o transporte público da capital paulista, disse que realiza ações em conjunto com a Polícia Miliar para garantir a liberação dos caminhões de abastecimento de combustível que abastecem os ônibus da cidade.



Em nota, ela diz que se reuniu com as autoridades do setor de segurança para garantir a continuidade do abastecimento das empresas de ônibus.



Nesta quarta-feira (23), os postos de abastecimento do Estado não receberam nenhum tipo de combustível. A greve bloqueia rodovias em ao menos 20 Estados do país.



Por conta das manifestações, nenhum caminhão saiu das bases de Barueri, Guarulhos e São José dos Campos, que fazem a distribuição de combustível.



Os caminhoneiros pedem o fim de todos os tributos sobre o diesel, que soma alta de quase 20% desde julho do ano passado, quando a Petrobras começou sua nova polítca de reajustes.





Veja as empresas de ônibus mais afetadas:

Zona Norte

Norte Buss (atende Cachoeirinha/Pirituba/Perus/Mo rro Doce)

Zona Leste (atendem São Miguel Pta/Cidade AE Carvalho/Ponte Rasa/Cidade Patriarca/Guaianases)

Qualibus

Transunião

Express

Pêssego

Via Sul

Imperial

Zona Sul (atendem Varginha/Grajau/Parelheiros)

A2

Gatusa

Transkuba

Transwolff

Zona Oeste (Atende Morumbi/Butantã)

Alfa Rodobus