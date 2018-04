São Paulo tem roteiro do terror para sexta-feira 13

Lendas urbanas e relatos históricos fazem parte do circuito de lugares mal-assombrados

Se você curte histórias que dão aquele frio na espinha, São Paulo tem um roteiro cheio de pontos para você visitar nesta sexta-feira (13). A maior parte dos lugares mal-assombrados fica centro velho da cidade.



O tour pode te levar a mais de cinco construções antigas que carregam narrativas de acontecimentos trágicos, e que atualmente seriam habitados por espíritos perdidos.



A cidade conta com agências especializadas nesse tipo de roteiro. Ainda assim, para os mais corajosos que decidirem conhecer os famosos pontos sozinhos, existem alguns lugares de passagem obrigatória.



O bairro da Liberdade, na região central da cidade, conta com dois deles. A Capela dos Aflitos, localizada na rua Beco dos Aflitos, antes abrigava um cemitério. Hoje existem casas construídas no lugar. E a Capela dos Enforcados, que fica na Praça da Liberdade, antes chamada de Largo da Forca.



O local ganhou esse nome porque no período entre 1604 e 1891 era onde enforcavam-se os escravos e condenados pelo governo. Diz a lenda que assombrações de almas vagueiam até hoje por lá em busca de justiça e paz.



O roteiro de terror pela cidade ainda inclui o prédio do Joelma, no Anhangabaú. No local, dizem que a maldição começou com a morte de três mulheres em 1948. Entretanto, a história mais conhecida é a do incêndio de 1974, com 191 mortes. Há quem diga que as almas continuam pedindo por ajuda nos 25 andares do edifício.



Outro prédio ganha destaque na rota. O Edifício Martinelli que, em meados dos anos 1930, foi o prédio mais alto da América Latina. Mas, 20 anos depois, começou a entrar em decadência e vários assassinatos e suicídios começaram acontecer no local.



O Castelinho da rua Apa, no bairro Campos Elísios, também foi palco de um crime histórico, onde dois irmãos se mataram a tiros e acabaram acertando a mãe. Desde então, é possível escutar passos nas escadas, portas se abrindo ou fechando, e até mesmo encontrar uma torneira aberta.



A casa de Sebastiana de Melo Freire, apelidada de Dona Yayá, é outro ponto do tour de terror. A moça, membro de uma das mais importantes famílias paulistas, ficou órfã e ainda jovem foi diagnosticada com uma doença mental. Seu tutor a prendeu na casa até sua morte em 1961, aos 74 anos. Há relatos de que é possível ouvir os gritos e gemidos da antiga dona, e vultos insistem em aparecer na casa.



Um dos mais tradicionais circuitos de terror é o São Paulo Além dos Túmulos, que leva os participantes aos cemitérios da cidade, entre eles o da Consolação, e visitam as lápides mais famosas da cidade, donas de lendas urbanas.



No Cemitério da Consolação a Prefeitura de São Paulo também disponibiliza uma visita guiada aos túmulos de personalidades da literatura, política, música e outros, além de mostrar esculturas e criptas que contam um pouco da história da arte da cidade.



Veja abaixo a lista completa dos lugares para visitação:



Cemitério da Consolação – visita guiada

End.: Rua da Consolação, 1660 – Consolação – Centro – São Paulo.

Horário de funcionamento: terças e sextas, das 9h30 às 11h e das 14h às 15h30.

Grátis (necessário agendamento).

Tel.: (11) 3256-5919



São Paulo Além dos Túmulos

End.: Rua Joaquim Távora, 128 - Vila Mariana - zona Sul - São Paulo.

Horário de funcionamento: das 14h às 18h.

Tel.: (11) 5549-9569.



Capela dos Aflitos

End.: Rua dos Aflitos, 70 – Liberdade – Centro – São Paulo.

Horário de funcionamento: segundas, das 7h30 às 19h, de terça a sexta, das 8h às 12h e das 13h às 17h. Missas: segundas, às 15h, e terça, às 13h30.

Tel.: (11) 3275-2028



Capela dos Enforcados

End.: Praça da Liberdade, 238 – Liberdade – Centro – São Paulo.

Horário de funcionamento: segundas, das 7h às 20h, de terça a sexta, das 7h às 19h, e sábados e domingos, das 7h às 13h.

Tel.: (11) 3208-7591.



Edifício Joelma

End.: Av. Nove de Julho, 225 – Bela Vista – Centro – São Paulo.



Edifício Martinelli

End.: Rua São Bento, 405 – Centro - São Paulo.

Horário de funcionamento: de segunda a sexta, das 9h30 às 11h30, e das 14h às 16h. Sábados e domingos, das 9h às 13h.

Grátis (necessário agendamento).

Tel.: 11 3104-2477.



Castelinho da Rua Apa

End.: Esquina da rua Apa com a av. São João – Campos Elísios – São Paulo.

Tel.: (11) 3662-1444



Casa da Dona Yayá

End.: Rua Major Diogo, 353 – Bela Vista – Centro – São Paulo.

Horário de funcionamento: de segunda a sexta, das 9h às 17h. Domingos, das 10h às 15h.

Tel.: 11 3106-3562.