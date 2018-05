SP tem pontos de doações para vítimas

Detran e escola estadual estão recebendo roupas e água potável a partir desta quarta

A Escola Estadual Maria Augusta Saraiva, no bairro Bela Vista, e a sede do Detran.SP (Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo), no centro, estão recebendo a partir desta quarta-feira (2) doações com objetivo de atender os desabrigados do desabamento do prédio no Largo do Paissandú.



De acordo com nota divulgada pela Secretaria da Educação do Governo do Estado de São Paulo, a unidade de ensino, localizada nas proximidades do acidente, receberá água potável e roupas, que serão destinadas aos atingidos.





Já a sede administrativa do Detran.SP, está coletando água potável e itens de higiene, roupas, sapatos, cobertores e alimentos não perecíveis até sexta-feira (4), entre 8h e 18h. Todos os itens serão encaminhados à Cruz Vermelha de São Paulo, que fará a redistribuição aos desabrigados.



E.E. Maria Augusta Saraiva

R. Major Diogo, nº 200

Bela Vista, São Paulo



Detran.SP

R. João Brícola, nº 32

Próximo à estação São Bento do Metrô