São Paulo tem novo recorde de frio nesta segunda-feira (21)

Média na cidade foi de 8°C; bairro mais gelado foi Capela do Socorro, na zona sul

A cidade de São Paulo registrou nesta segunda-feira (21) a madrugada mais fria do ano. Os termômetros registraram em média 8°C. A noite passada já havia batido o recorde de frio no ano com 9,6°C.



Os bairros mais gelados no município foram a Capela do Socorro, na zona sul, que registrou 3,2°C e Perus, na zona norte, com 5°C.



"O ar frio e seco de origem polar continua atuando sobre a região durante esta semana, que terá predomínio de sol ente poucas nuvens a céu claro", informou o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências) de São Paulo.



Nesta segunda-feira (21) a temperatura máxima prevista é de 21°C, enquanto as taxas de umidade do ar variam entre 32% e 85%.



Na terça-feira (22) o cenário não sofre mudanças significativas. A madrugada também será fria com termômetros na casa dos 9°C, durante o dia o sol aparece e a temperatura máxima prevista é de 22°C. A quarta-feira (23), os termômetros devem oscilar entre mínima de 10°C e máxima por volta dos 22°C. Não há previsão de chuva.



Outras regiões



O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) chegou a emitir alertas para risco leve de perda de plantações nas regiões paulistas de Bauru, Araraquara, Piracicaba, Itapetininga, Sorocaba, Bragança Paulista, Presidente Prudente, Marília, Assis, Baixada Santista e Vale Do Ribeira. O motivo é que as temperaturas minímas podem atingir 3°C durante a madrugada.