São Paulo tem menor temperatura máxima do ano no fim de semana

O CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências), da Prefeitura de São Paulo, informou que neste domingo, a máxima foi de 19,2°C. Para esta segunda-feira (18) o clima deve esquentar um pouco e a temperatura pode chegar a 20ºC.

São Paulo registrou a menor temperatura máxima do ano neste fim de semana. De acordo com Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) no Mirante de Santana, na zona norte da capital, os termômetros marcaram 15,8°C na tarde do sábado (16).A tarde mais fria tinha sido registrada no dia anterior, com 16,8ºC. O instituto disse que as baixas temperaturas são causadas por uma massa de ar polar muito intensa que atua principalmente sobre o leste do estado.A menor temperatura foi registrada em Parelheiros, com 13,6°C, seguida de Jabaquara, 14,1°C e M Boi Mirim, 14,9°C, todas na zona sul.