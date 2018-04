São Paulo tem madrugada mais fria do ano

Dados do CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura de São Paulo) mostram que a madrugada desta quarta-feira (18) foi a mais fria de 2018 na capital. A temperatura média mínima na cidade foi de 13,7°C.

As menores temperaturas absolutas foram registradas pelas estações meteorológicas automáticas da Capela do Socorro (9,9°C), na zona sul, e de São Mateus (11,5°C), na zona leste.

Até então, a noite mais fria na cidade havia ocorrido ontem (17), que registrou 15,8°C em média.

"Os próximos dias serão de grande amplitude térmica, ou seja, diferença entre a temperatura máxima e mínima registrada no mesmo dia. Esta condição é bastante comum nesta época do ano, em função da menor quantidade de nuvens ao longo do dia e maior exposição solar", explicou Adilson Nazário, técnico em meteorologia do CGE.

O centro estima que a próxima madrugada pode registrar novo recorde de temperatura.

Previsão

O tempo deve ficar estável sobre a região de São Paulo nos próximos dias. O ar frio de origem polar deixa as temperaturas baixas nas próximas madrugadas. As simulações mais recentes indicam tempo seco e sem previsão de chuvas até o fim de semana.

Na quinta-feira (19) as condições meteorológicas seguem sem alterações significativas. Madrugada com termômetros em torno dos 14°C e sensação de frio. Ao longo do dia o predomínio será de sol entre poucas nuvens e sem expectativa de chuvas. A temperatura máxima se eleva um pouco mais e atinge os 26°C.

Na sexta-feira (20) não há previsão de chuvas e mais uma vez a sensação será de frio durante a madrugada. Os termômetros devem variar entre 15°C e 26°C.