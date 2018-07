São Paulo tem festival para celebrar Imigração Japonesa

Evento acontece até domingo (29) na Praça da Liberdade

A tradicional festa Tanabata Matsuri celebra neste sábado (28) e domingo (29), no bairro da Liberdade no centro de São Paulo, os 110 anos da Imigração Japonesa no Brasil. O também conhecido como Festival das Estrelas contará com música, dança e gastronomia.



A festa acontece todos os anos entre os meses de julho e agosto e remete a uma antigas lenda japonesa. De acordo com a história, há 1150 anos, a "Princesa Tecelã", chamada Orihime, apaixonou-se pelo jovem, Kengyu – "Pastor de Gado". Entretanto, Tentei, o "Senhor Celestial" e pai da princesa, era contra a união e decidiu separar o casal ordenando que morassem em lados opostos da Via-Láctea.



A tristeza da filha teriam comovido Tentei, que então, permitiu o encontro deles apenas uma vez no ano. O Tanabata Matsuri acontece para festejar o encontro do casal considerados como estrelas.



A comemoração é feita com apresentações culturais, como Taikô, danças folclóricas, música, artes marciais, origami, bonsai e sem esquecer da tradicional Culinária Japonesa.



O festival tem entrada gratuita e acontece na Praça da Liberdade das 10h30 às 19h no sábado (28) e das 10h30 às 18h, no domingo (29).