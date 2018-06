São Paulo tem aumento de 42% no número de homicídios

Dados do governo do Estado se referem ao mês de maio na capital paulista

A cidade de São Paulo registrou um aumento de 42% no número de assassinatos em maio, em relação ao mesmo mês do ano passado. Os dados foram divulgados ontem (25) pela Secretaria de Segurança Pública (SSP) do Estado. Segundo as estatísticas, foram 66 vítimas de homicídio doloso na capital, sendo que em 2017, foram 50 mortes do tipo.



As denúncias de estupro também cresceram: foram registrados 234 casos no mês passado; já no mesmo mês de 2017, foram 225 (um aumento de 4%).



Por outro lado, diminuíram as ocorrências de roubo de carga, que tiveram queda de 32,5% (de 493 para 333), e de latrocínio (roubo seguido de morte), com diminuição de 66,5% (de 15 para 5).



Em relação ao Estado de São Paulo, a SSP afirma que as ocorrências de homicídio doloso recuaram 7,4% no mês de maio. O total passou de 258 para 239, ou seja, 19 casos a menos. É a primeira vez que um mês de maio fica abaixo de 250 boletins de ocorrência. O número de vítimas de homicídio caiu 9,2% no mês.