São Paulo tem 6 milhões de veículos com IPVA vencido

Mais de seis milhões de veículos ainda não quitaram o IPVA 2018 no Estado de São Paulo, o que representa um prejuízo de R$ 3 bilhões aos cofres públicos. Segundo o Detran-SP, o território paulista tem cerca de 29 milhões de veículos, o que significa que 20% deles não pagaram o IPVA.



O valor total de arrecadação através do imposto estimado pelo Estado em 2018 é de R$ 15 bilhões. Com base nesse número, a inadimplência hoje está em 21,5%. A Secretaria Estadual da Fazenda tem expectativa de diminuir esse índice para 8%.



O contribuinte que deixa de recolher o imposto no prazo fica sujeito a juros. Caso permaneça a inadimplência, o proprietário estará impedido de dirigir o veículo. Dessa forma, por circular irregularmente, ficará sujeito à apreensão do seu veículo, com multa aplicada e perda de sete pontos na CNH, equivalente a infração gravíssima.



Segundo a Fazenda, do total arrecadado com o IPVA, 20% vai para a educação através do Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação). O restante é repartido metade para o Estado e metade para o município.



Continuar a ler Capital

Cerca de um milhão de meio de veículos rodam pelas ruas da capital paulista com o IPVA vencido. O valor equivale a 17% da frota de 8,6 milhões de carros, motos, ônibus ou camihões registrados em São Paulo. O prejuízo aos cofres públicos é de quase um milhão de reais.









Cerca de um milhão de meio de veículos rodam pelas ruas da capital paulista com o IPVA vencido. O valor equivale a 17% da frota de 8,6 milhões de carros, motos, ônibus ou camihões registrados em São Paulo. O prejuízo aos cofres públicos é de quase um milhão de reais.