São Paulo suspende restrição de caminhões na cidade por uma semana

Normalmente, a restrição ao trânsito de caminhões na Zona de Máxima Restrição de Circulação é de 2ª a 6ª feira das 5 às 21h e aos sábados das 10 às 14h. A medida tem o objetivo de auxiliar a chegada dos veículos nos postos de abastecimento.





foram identificados postos com combustíveis, que foram direcionados para atender exclusivamente a administração municipal.



Segundo o prefeito Bruno Covas (PSDB),

Mesmo assim, neste domingo (27), a coleta seletiva foi prejudicada pela falta de combustíveis.Porém estão normalizadas as operações do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu-SP), do Serviço Funerário Municipal, da Defesa Civil, da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) e da Guarda Civil Metropolitana (GCM).



A Prefeitura segue ao longo deste domingo buscando aumentar os estoques de combustíveis, com apoio da PM e da GCM. Veja abaixo como ficam os serviços municipais na próxima segunda-feira (28):



ÔNIBUS

Com o atual nível dos estoques e a previsão de novas aquisições, a estimativa é que se consiga colocar de 60 a 80% da frota em circulação. A operação de terça (29) em diante depende da chegada de mais combustível. A CET mantém a suspensão do rodízio e a orientação para que os agentes de trânsito não apliquem multas aos motoristas que tiverem pane seca, fazendo apenas a remoção do veículo para um local seguro e onde não prejudique o trânsito.



COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO

A AMLURB informa que a coleta de lixo domiciliar opera normalmente até terça de manhã. A coleta seletiva segue suspensa, mas a coleta hospitalar, a limpeza pós-feiras livres e o recolhimento de animais mortos estão mantidos. Os Ecopontos permanecem fechados, já que os resíduos coletados nesses locais são encaminhados a aterros localizados em rodovias federais e estaduais, muitas delas bloqueadas pelos caminhoneiros. Os serviços de varrição de vias e logradouros foram incrementados e estão garantidos.



SAÚDE

As ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu-SP) estão usando os três postos direcionados pelo Sincopetro e devem operar normalmente. O mesmo vale para o transporte de vacinas e medicamentos. Os Hospitais Municipais também estão abastecidos com oxigênio e diesel para os geradores.



EDUCAÇÃO

As escolas da rede municipal abrirão as portas na segunda-feira com a oferta de merenda especial, elaborado com supervisão da Coordenadoria de Alimentação Escolar, de acordo com os insumos disponíveis em estoque. A Prefeitura estuda uma ação para ajudar as fornecedoras de merenda terceirizada na obtenção de insumos, especialmente gás de cozinha.



ASSISTÊNCIA SOCIAL

A frota foi abastecida nos postos identificados pelo Sincopetro e está operando com a recomendação de que os deslocamentos sejam racionalizado